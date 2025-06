Nürnberg (ots) -Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz der UmweltBank AG: Georg Schürmann übernimmt Vorsitz von Dr. Michael KemmerDr. Michael Kemmer übergibt nach erfolgreicher Tätigkeit zum 01.07.2025 den Vorsitz des Aufsichtsrats der UmweltBank AG an Georg Schürmann, der bereits seit 2024 als geschätztes Mitglied des Gremiums tätig ist. Dr. Michael Kemmer bleibt weiterhin als Mitglied im Aufsichtsrat aktiv.Dr. Michael Kemmer hat als Vorsitzender des Aufsichtsrats eine umfassende strukturelle Neuausrichtung der UmweltBank AG geprägt. Er hat maßgeblich die organisatorische Transformation und die zukunftsfähige Ausrichtung der UmweltBank AG vorangetrieben und damit die Grundlage für die nächsten Wachstumsschritte geschaffen.Mit Georg Schürmann übernimmt ein erfahrener Experte in der nachhaltigen Finanzbranche den Vorsitz, der über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bankengeschäft verfügt, darunter als langjähriger Geschäftsleiter der Triodos Bank N.V. Deutschland."Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Möglichkeit, gemeinsam mit dem gesamten Aufsichtsrat und der Geschäftsführung die Zukunft der UmweltBank AG zu gestalten", so Georg Schürmann.Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der UmweltBank AG danken Dr. Michael Kemmer für seine außerordentlichen Verdienste und den unermüdlichen Einsatz für die gemeinsame Vision der UmweltBank.Über die UmweltBank:Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.Pressekontakt:Oliver PatzschPressesprecherManager Investor RelationsUmweltBank AGLaufertorgraben 690489 NürnbergTel: 0911 / 53 08 - 1305E-Mail: ir@umweltbank.deInternet: www.umweltbank.deBlog: www.bankundumwelt.deNewsletter: www.umweltbank.de/newsletterEingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike SchmitzVorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Michael KemmerVorsitzende des Umweltrates: Prof. Dr. Harald BolsingerOriginal-Content von: UmweltBank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16424/6065861