- BARCLAYS RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1160 (1150) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ZEGONA PRICE TARGET TO 1100 (800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6000 (7000) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 1338 (730) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PENNON GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 540 (500) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2800 (2600) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2000 (1900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1200 (1150) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GSK PRICE TARGET TO 1580 (1560) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ITV PRICE TARGET TO 79 (77) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS HILL & SMITH PRICE TARGET TO 2300 (2540) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 1330 (950) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 270 (250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TULLOW OIL PRICE TARGET TO 12 (10) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS CENTRICA TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 167 (170) PENCE - JPMORGAN PLACES GSK ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - UBS CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 4600 (4800) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2150 (1970) PENCE - 'BUY'



