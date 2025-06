Der KI-Primus Nvidia meldet sich eindrucksvoll zurück. Nach einer längeren Seitwärtsphase hat die Aktie in der vergangenen Woche neue Rekordhochs markiert und die Führungsposition im KI-Sektor untermauert. An der Wall Street sind sich die Bullen einig: Die nächste große Rally ist nur eine Frage der Zeit.Für die Anleger des Chip-Giganten Nvidia hätte die vergangene Woche nicht besser laufen können. An drei aufeinanderfolgenden Tagen kletterte die Aktie auf neue Allzeithochs und beendete die Woche ...

