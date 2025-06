Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, zeigt seine führende Rolle im Bereich KI beim FIFA Club World Cup 2025 mit der plakativen Botschaft "AI YOUR LIFE", die die Vision der Marke von menschenzentrierter Innovation durch intelligente Technologie widerspiegelt.Als eine der ersten Consumer-Tech-Marken, die sich mit KI beschäftigt haben, integriert Hisense intelligente Funktionen in sein gesamtes Produktportfolio. Das Herzstück des intelligenten Ökosystems von Hisense ist heute die Hi-View AI Engine X - der bisher leistungsstärkste KI-Prozessor des Unternehmens. Mit Hilfe von tiefen neuronalen Netzen lernt und passt es sich an wie ein menschliches Gehirn und optimiert Bild und Ton für alle Inhalte, von temporeichen Sportarten über Kinofilme bis hin zu immersivem Gaming.Die Hi-View AI Engine X treibt die nächste Generation von ULED-Fernsehern mit KI an und verfügt über vier wichtige Säulen: AI Picture für naturgetreuen Kontrast, Farbe und Bewegung; AI Sound für adaptive Klarheit und beeindruckende Akustik; AI Scenario für automatischen Moduswechsel; und AI Energy für Spitzenleistung mit höherer Effizienz. Gemeinsam sorgen sie für ein noch intensiveres und intelligenteres Erlebnis bei jedem Spiel, jedem Tor und jedem Moment auf dem Bildschirm.Über den Bildschirm hinaus erweitert Hisense mit ConnectLife die intelligente Konnektivität in Ihrem Zuhause. Vom KI-gesteuerten Kochen bis zur personalisierten Wäschepflege genießen die Nutzer nahtlose, szenariobasierte Intelligenz. Der Kühlschrank der PureFlat Smart Series dient mit seinem 21-Zoll-Bildschirm als praktische Schaltzentrale für die einfache Verwaltung der Geräte.Für Hisense, egal ob es sich um einen Bildschirm oder ein Gerät handelt, ist die Essenz das Zuhause - und die Essenz von Zuhause ist Liebe. Durch KI wird diese Überzeugung noch verstärkt - die Technologie wird intuitiver, reaktionsschneller und emotionaler. Während das weltweite Publikum die schönsten Momente des Fußballs feiert, lädt Hisense jeden ein, "sich den Moment zu eigen zu machen" mit intelligenten Produkten, die verstehen, sich anpassen und inspirieren.Informationen zu HisenseDas 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia belegt Hisense weltweit den zweiten Platz bei den Gesamtlieferungen von Fernsehern (2022-2024) und den ersten Platz im Segment der Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023-Q12025). Als erster offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025 engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu treten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2721438/AI_Your_Life.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2719767/image_5006806_34468561.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-prasentiert-die-starke-der-ki-technologie-mit-der-botschaft-ai-your-life-beim-fifa-club-world-cup-2025-302493986.htmlPressekontakt:Haoyu Liu,haoyu.liu@rfcomms.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/6065911