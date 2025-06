Im Juni kamen weitere 141 Stunden mit negativen Börsenstrompreisen hinzu. Der Wert lag nur marginal unter dem Rekord vom Mai. Allein im ersten Halbjahr gab es fast soviele Stunden mit negativen Day-ahead-Strompreisen wie im gesamten Jahr 2023. Am letzten Tag im Juni strahlt die Sonne in weiten Teilen Deutschland von einem strahlendblauen Himmel. Die Day-ahead-Börsenstrompreise sind an diesem Montag dennoch nicht negativ. Anders als an 22 der 30 Juni-Tage, als der Day-ahead-Preis wieder die Marke von 0 Cent pro Kilowattstunde unterschritt. Nach Auswertung der Daten bei Energy-Charts vom Fraunhofer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...