Schwyz/Zürich - WE ARE ZRCL erhält als erstes Schweizer Textilllabel das TESTEX Durability-Zertifikat. Mit der Auszeichnung würdigt das Prüfunternehmen Testex die Haltbarkeit und Wiederverwendbarkeit der Produkte von WE ARE ZRCL. Das in Schwyz ansässige Modelabel WE ARE ZRCL hat das TESTEX Durability-Zertifikat erhalten. Die Anerkennung wurde vom Zürcher Prüf- und Zertifizierungsunternehmen Testex für die Haltbarkeit und Wiederverwendbarkeit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...