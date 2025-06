© Foto: Auto1 Group

Die Preise für Gebrauchtwagen steigen: Das gibt der Aktie von Auto1 ordentlich Zugkraft.Auto1 teilte in einer Pressmitteilung vom Monatag mit, dass im ersten Halbjahr 2025 der AUTO1-Preisindex um 5,1 Prozent gestiegen ist. Dieser stetige Aufwärtstrend spiegele die robuste Nachfrage und einen robusten Gebrauchtwagenmarkt in ganz Europa wider, schreibt der Gebrauchtwagenhändler. Nach einem dynamischen Jahresauftakt mit deutlicheren Preissteigerungen von Januar bis April sind die Gebrauchtwagenpreise seit Mai stabil, so das Unternehmen. Im Juni 2025 blieben die Gebrauchtwagenpreise mit einem leichten Anstieg von 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat unverändert. Im Vergleich zum Juni 2024 stiegen …