In Münster sollen Mieter der LEG nach dem Einbau von Wärmepumpen deutlich mehr für Wärme zahlen - doch schuld daran ist nicht die Wärmepumpe selbst. In einer Wohnsiedlung in Münster staunten die Mieter nicht schlecht, als sie über die neuen Heizkosten nach dem geplanten Einbau von Wärmepumpen informiert wurden. So soll die Bewohnerin einer 85-Quadratmeter-Wohnung, Ines Rodriguez, künftig 2. 486?Euro pro Jahr für Wärme zahlen - 806?Euro mehr als bisher mit ihrer Gasetagenheizung. Auch bei den Nachbarn zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Fall wurde zuerst in der NDR-Sendung "Panorama" vom 19. Juni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...