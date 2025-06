Westwing treibt seine wachstumsorientierte, asset-light Strategie weiter voran und ist im bisherigen Jahresverlauf in sechs neue Länder eingetreten (3 im ersten Quartal, 3 im zweiten Quartal), während das Unternehmen gleichzeitig seine physische Präsenz in ausgewählten Schlüsselstädten gezielt ausbaut. Die laufende Umstellung auf ein globales, hochwertiges Sortiment verbessert die Margen, belastet jedoch weiterhin den kurzfristigen Umsatz. Im ersten Quartal 2025 zeigte sich eine starke operative Hebelwirkung: Das bereinigte EBITDA stieg im Jahresvergleich um 45 %, obwohl der Umsatz um 1 % zurückging. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 (EUR 25-35 Mio. EBITDA) wurde bestätigt. Die Analysten von mwb research erwarten weiterhin eine starke Margenentwicklung, gestützt durch die Westwing Collection und Skaleneffekte. Während das Umsatzwachstum weiterhin verhalten ist, sieht die strategische Umsetzung das Unternehmen ab 2026 auf einem klaren Weg zu profitablen Zuwächsen. Vorerst bleiben die Schätzungen von mwb research unverändert. Daher halten die Analysten an ihrem Kursziel von 11,00 EUR und der Empfehlung "KAUFEN" fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/westwing-group-se





© 2025 AlsterResearch