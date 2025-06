In der Initiative Abwasserwärme NRW arbeitet NRW.Energy4Climate gemeinsam mit Energieversorgern, Wasserwirtschaft, Kanalnetzbetrieben und der Wohnungswirtschaft am Ausbau der Abwasserwärmenutzung. Der Countdown läuft: Spätestens in einem Jahr müssen alle Großstädte ihre kommunale Wärmeplanung fertig haben. Die meisten sind schon mitten im Prozess. Daher kommt es jetzt darauf an, alle potenziellen nachhaltigen Wärmequellen für die künftige Wärmeversorgung in den Blick zu nehmen. Die Landesgesellschaft ...

