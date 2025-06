Zürich - In der Schweiz werden weiterhin fleissig Firmen gegründet: In den ersten sechs Monaten 2025 wurde ein Rekordwert erreicht. Dabei zeigen sich laut der aktuellen Studie des IFJ Institut für Jungunternehmen deutliche regionale Unterschiede. Im ersten Halbjahr 2025 wurden schweizweit 27'811 neue Unternehmen eingetragen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Dies entspricht einem Plus von 2,6 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...