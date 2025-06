Zürich - Viele Schweizerinnen und Schweizer setzen im Umgang mit Geld lieber auf Sicherheit als auf Rendite. Statt in die Börse zu investieren, legen sie ihr Erspartes eher aufs Sparkonto, wie eine neue Studie zeigt. Wegen zunehmender geopolitischer Spannungen erleben auch Bargeldreserven und Gold ein Revival. Nur 24 Prozent legen laut einer repräsentativen Umfrage der Migros Bank ihr Geld direkt in Aktien an. Dabei ist auch die Anzahl der Personen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...