FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BIG 5 SPORT.GOODS DL-,01 BG3 US08915P1012
AB/FROM ONWARDS 30.06.2025 15:09 CET
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BIG 5 SPORT.GOODS DL-,01 BG3 US08915P1012
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