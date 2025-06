Bern - Die SRG legt unter anderem die Sportredaktionen und die Abteilung Fiktion, die Produktion und die Distribution sowie zahlreiche Funktionsbereiche wie HR, Finanzen und IT zusammen. Die Massnahmen sind das konkrete Ergebnis des eingeleiteten Sparprogramms. Die SRG müsse sich grundlegend neu aufstellen, sagte Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina an einer Medienkonferenz am Montag in Bern. Nur so könnten die letzten Herbst eingeleiteten Sparanstrengungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...