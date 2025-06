Silber konsolidiert sich bei 36,00 USD, während die Märkte weiterhin risikobehaftete Anlagen bevorzugen.XAG/USD handelt in einer engen Spanne, während sich auf dem Tageschart eine potenzielle Doji-Kerze bildet.Die aktuelle Preisbewegung bleibt über der wichtigen Unterstützung bei 35,40 USD gestützt.Silber hält sich am Montag in einer engen Spanne, ...

