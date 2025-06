Der Goldpreis steigt leicht. Die US-Aktienindizes halten weiterhin an ihren Gewinnen fest, was die Gewinne für Edelmetalle begrenzt.Trumps großes schönes Steuergesetz rückt in den Fokus, da die Frist am 4. Juli näher rückt. XAU/USD blickt auf das US-Budgetdefizit vor den Arbeitsmarktdaten am Donnerstag, während die Preise darauf brennen, über 3.300 ...

