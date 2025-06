Nidau - Quickline ist bereits zum fünften Mal in Folge als Testsieger in der Kundenbefragung des Schweizer Instituts für Qualitätstests in der Kategorie Kundenservice unter den Internetanbietern ausgezeichnet worden. Auch unter den TV- und Mobile-Anbietern schaffte es die Kundenzufriedenheit mit Quickline in die TOP-Bewertungen. Die im Mai 2025 durchgeführte Online-Kundenbefragung des Schweizer Instituts für Qualitätstests (SIQT) bestätigt die Topleistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...