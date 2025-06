Tesla hat seine ersten V4-Supercharger in China installiert. Sie sind an sieben Standorten in Shanghai, Zhejiang, Gansu und Chongqing verfügbar und können auch mit E-Autos anderer Marken genutzt werden. Angekündigt hatte das Unternehmen den Schritt Anfang 2025, auch in China die V4-Generation seiner Supercharger im Verlauf des Jahres auszurollen. Wie Tesla jetzt in einem Video auf seinem Weibo-Account ankündigt, sind die ersten sieben Standorte mit ...

