Ein weiteres erfolgreiches Kapitel im Beteiligungsportfolio der Mutares SE & Co. KGaA: Die Terranor Group AB hat heute ihr Börsendebüt am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm gefeiert - mit einem Eröffnungskurs von SEK 20,00 je Aktie. Der daraus resultierende Unternehmenswert beläuft sich auf rund SEK 400 Mio. (ca. EUR 36 Mio.). Die Erstnotiz markiert für Terranor den Übergang von einer Mutares-Transformation hin zu einem eigenständigen, börsennotierten Player im nordischen Infrastruktursektor. 25 % platziert - Mutares bleibt Mehrheitsaktionär mit Exit-Potenzial Im Rahmen des IPOs wurden ...

