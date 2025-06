FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla vor den Auslieferungszahlen des zweiten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 345 US-Dollar belassen. Edison Yu geht in einer am Montag vorliegenden Studie davon aus, dass die Konsensschätzungen verfehlt werden. Dies sollte am Markt aber nicht mehr groß überraschen, da dort die Erwartungen von Anlegern derzeit schon niedriger gestapelt seien./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / 09:03 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

© 2025 dpa-AFX-Analyser