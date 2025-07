Berlin - Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) gibt die Aufarbeitung der Maskenbeschaffung unter dem früheren Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in neue Hände. Eine entsprechende Arbeitsgruppe soll künftig der Jurist Lippold von Bredow leiten, schreibt der "Tagesspiegel" unter Berufung auf Haushälter-Kreise.



Das CDU-Mitglied war bislang als Ministerialrat in der Bundestagsverwaltung tätig. Dort leitete von Bredow das Sekretariat des Haushaltsausschusses. Scharfe Kritik an der Personalie kommt von den Grünen. "Sollte es stimmen, dass von Bredow ins BMG wechselt, würde der CDU-Filz gar nicht erst versuchen, sich zu verstecken", sagte die für den Gesundheitsetat zuständige Haushälterin Paula Piechotta dem "Tagesspiegel". Sie sieht in dem möglichen Wechsel ein Zeichen, "dass hier alle Hebel gezogen werden, um den Maskenskandal tot zu bekommen".



Der Leiter des Sekretariats kenne den Haushaltsausschuss in- und auswendig, sagte Piechotta. Dieses Wissen solle er nun in die Arbeitsgruppe Maskendeals im Gesundheitsministerium einfließen lassen - "sehr wahrscheinlich, um die echte Aufarbeitung bestmöglich auszubremsen", so Piechotta. Allerdings war der Spitzenbeamte Lippold von Bredow erst vor Kurzem aus dem Wirtschaftsausschuss an die Spitze des Sekretariats des Haushaltsausschusses gewechselt.





