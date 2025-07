Vom 5. bis 20. Juni übernahmen SPAR-Lehrlinge in Oberösterreich, Verantwortung für mehr Nachhaltigkeit. In teilnehmenden SPAR-Märkten packten Lehrlinge 2.120 "Too Good To Go"-Sackerl - und zeigten damit, dass Engagement gegen Lebensmittelverschwendung schon in der Ausbildung beginnt. Engagement gegen Lebensmittelverschwendung: SPAR-Lehrlinge packen...

