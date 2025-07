NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 58 auf 78 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den Quartalszahlen am 6. August hob Analyst Akash Gupta seine Schätzungen für das Vorsteuerergebnis vor Sondereffekten der Geschäftsjahre 2024/25 und 2025/26 trotz des zunehmenden Gegenwinds durch negative Währungseffekte ein wenig an. Der Energietechnikkonzern dürfte seinen Ausblick aktualisieren. Gupta rechnet laut der am Dienstag veröffentlichten Einschätzung mit einem Margenziel am oberen Ende der bisherigen Zielspanne. Vom Kapitalmarkttag im November erwartet er eine Überarbeitung der mittelfristigen Ziele. Sein neues Kursziel begründet er aber mit dem von 2026 auf 2027 verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025





ISIN: DE000ENER6Y0

