Grüner Beton, goldenes Investment: Diese Aktie könnte den Klimabau revolutionieren!

Anzeige / Werbung

Die Bauindustrie ist für rund 8 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich und gebaut wird quasi überall!

Wer in der Zementherstellung in der Lage ist, die Entstehung von Klimagasen signifikant zu senken, liefert dabei einen messbaren Impact für globale Klimaziele. Das schafft Sichtbarkeit, politische Unterstützung und ESG-Relevanz, alles Treiber für steigende Unternehmensbewertungen. Das Thema hat hohe Relevanz, denn weltweit werden bis 2050 mehrere Billionen USD in neue Infrastruktur investiert u.a. durch Programme wie den US Inflation Reduction Act (IRA), den EU Green Deal oder auch den Wiederaufbau der Ukraine, wenn es einmal soweit ist. Investoren suchen gezielt nach Unternehmen, die auch in diesen öffentlichen Budgets berücksichtigt werden, denn grüne Baustoffe gelten als Schlüsseltechnologie. Argo Graphene Solutions (vormals Argo Living Soils | CSE: ARGO | WKN: A40K3L | ISIN: CA04018T3064 ) perfektioniert dieses Thema, die Aktie befindet sich im Steigflug.

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Innovativ denken, nachhaltig bauen: Mit Graphen in die Zukunft der Baustoffe

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 verfolgt Argo Living Soils eine klare Mission: Die Verbindung von Natur und Technologie zur Lösung globaler Umweltprobleme. Was mit der Entwicklung organischer Bodenverbesserer und Biokohle begann, hat sich zu einer ambitionierten Plattform für nachhaltige Industrieanwendungen entwickelt. Denn heute treibt Argo die nächste Revolution im Bau voran: Grüner Hochleistungsbeton, verstärkt mit Graphen.

Graphen - Der neue Schlüssel für umweltfreundliche Infrastruktur

In Zusammenarbeit mit Graphene Leaders Canada (GLC), einem führenden Anbieter von Kohlenstoff-Nanomaterialien, entwickelt Argo einen innovativen Zusatzstoff auf Basis von Graphen-Nanoplättchen (GNP). Das Ziel: Die Herstellung von leistungsstarkem Transportbeton, der nicht nur robuster und langlebiger ist, sondern gleichzeitig deutlich weniger CO2-Emissionen verursacht. Erste Forschungsergebnisse zeigen:

Bis zu 20 % weniger Treibhausgase

Weniger Wasserbedarf

Erhöhte Festigkeit und Lebensdauer des Betons

Ein echtes Upgrade für eine Industrie, die heute für rund 8 % der weltweiten Emissionen verantwortlich ist und wirklich was tun muss.

Kreislaufwirtschaft im Betonbau: Argo setzt Maßstäbe

Mit seiner Tochtergesellschaft Argo Green Concrete Solutions Inc. erschließt das Unternehmen gezielt den Markt für nachhaltige Baustoffe. Das Konzept ist klar: Kohlenstoffbindung durch Biokohle, Festigkeitsoptimierung durch Graphen. Und das alles im Rahmen eines zirkulären Produktionsmodells. So gelingt nicht nur die Entlastung der Umwelt, sondern auch die Erfüllung wachsender Anforderungen aus Infrastrukturprogrammen, Klimapolitik und ESG-Initiativen. Im Mai begann nun das gemeinsame Entwicklungsprojekt mit GLC. Ziel ist ein marktfähiger Nachweis für den leistungsfähigen Einsatz von Graphen im Beton. Diese Initiative ist mehr als nur Forschung, sie ist der Einstieg in einen neuen Standard für zukunftsfähige Baustoffe.



Ein Milliardenmarkt im ESG-Wandel

Der Markt für Transportbeton in Nordamerika wurde 2024 bereits auf über 250 Mrd. USD geschätzt. Bis 2030 wird ein jährliches Wachstum von 4,5 % erwartet, getrieben durch staatliche Investitionen, städtische Entwicklung und den globalen Druck zu nachhaltigem Bauen. Besonders relevant: Der erwartete Wiederaufbau der Ukraine, bei dem jährlich 15 bis 16 Mio. Tonnen Zement benötigt werden. Argo positioniert sich hier strategisch als verlässlicher Lösungsanbieter mit internationalem Potenzial. Pensionsfonds, Family Offices, Staatsfonds und Impact-Investoren priorisieren ESG-konforme Anlagen. Unternehmen, die Umweltvorteile in einem traditionell schmutzigen Sektor wie dem Bau messbar machen, stehen ganz oben auf den Kauflisten - besonders, wenn sie skalierbare Technologien wie CO2-reduzierenden Beton oder Graphen-Lösungen anbieten.



Technologie trifft Timing - Das Projekt startet jetzt

Investoren blicken bereits auf Argo Living. Denn mit dem neuen Namen Argo Graphene vereint man Innovationskraft, Umweltverantwortung und wirtschaftliches Wachstumspotenzial in einem einzigartigen Geschäftsmodell. Die Integration modernster Materialtechnologien in eine umweltorientierte Strategie macht das Unternehmen zum Vorreiter für nachhaltiges Bauen. Gleichzeitig wird das Unternehmen perspektivisch Partner für ESG-Investoren, staatliche Entwicklungsprojekte und die zukunftsorientierte Bauwirtschaft. Die ARGO-Aktie konnte zwischen April und Juni ganze 100 % zulegen, der Chart testet gerade die Oberkante für einen Ausbruch. Das Thema ist hat sich nun als Anlage-Topic etabliert und erfährt derzeit viel Beachtung. Die ARGO-Reise dürfte daher weitergehen, besonders vor dem Hintergrund einer noch niedrigen Marktkapitalisierung von rund 10 Mio. EUR. Spannend!

Der Chart der Argo Graphene (vormal Argo Living Soils) zeigt aktuell steil nach oben. Auch das Momentum kann überzeugen. Wenn der Proof-of-Concept geliefert wird, sollte es sich der Anstieg steil fortsetzen. Quelle: LSEG vom 30.06.2025

Die Aufwertung in den großen Indizes ist bereits weit fortgeschritten. Investoren sind derzeit auf der Suche nach interessanten Themen, die auch nach einem Waffenstillstand in der Ukraine zum Tragen kommen könnten. Mit der Positionierung in nachhaltigem Bau und Modernisierung von Infrastrukturen trifft Argo Graphene den Geist der Zeit.

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.inv3st.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Enthaltene Werte: CA04018T3064