Zürich - Die Schwächephase des US-Dollar hält weiter an. Sowohl zum Franken als auch zum Euro hat der Greenback in der Nacht Jahrestiefs markiert. Aktuell wird der US-Dollar zu 0,7921 Franken gehandelt, nachdem er bei 0,7914 auf ein neues Jahrestief gefallen war. Das Euro/Dollar-Paar geht aktuell zu 1,1788 um. In der Nacht war der Euro bis auf 1,1808 Dollar gestiegen, den höchsten Stand in diesem Jahr. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9337 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...