DJ PTA-News: Integrated Cyber Solutions Inc.: Integrated Cyber startet Quanten-Cybersicherheitsinitiative

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Vancouver, BC (pta000/01.07.2025/08:00 UTC+2)

Integrated Cyber startet Quanten-Cybersicherheitsinitiative, um eine der größten Bedrohungen des nächsten Jahrzehnts zu bekämpfen

VANCOUVER, British Columbia, 30. Juni 2025 - Integrated Cyber Solutions Inc. (CSE: ICS) (OTCQB: IGCRF) (FRA: Y4G) ("Integrated Cyber" oder das "Unternehmen") ist stolz darauf, den Start seiner Quantum Cybersecurity Initiative bekannt zu geben, die einen neuen strategischen Schwerpunkt für das Unternehmen markiert. Diese zukunftsweisende Initiative zielt darauf ab, kritische Infrastrukturen und sensible Daten vor der schnell wachsenden Bedrohung durch Quantencomputing zu schützen.

Quantencomputer wandeln sich rasant von der Theorie zur Realität und bringen die ernsthafte Bedrohung mit sich, die Verschlüsselung zu knacken, die den globalen Handel, die nationale Sicherheit, das Gesundheitswesen und die Finanzsysteme schützt.

Die jüngsten Durchbrüche in der Quantencomputerbranche unterstreichen die Dringlichkeit und das Ausmaß dieser Herausforderung. So hat IBM beispielsweise seinen Plan bekannt gegeben, "Starling" zu bauen - einen fehlertoleranten, großen Quanten-Supercomputer, der 20.000-mal mehr Operationen ausführen soll als heutige Systeme. Er ist so leistungsfähig, dass die Simulation seines Zustands mehr Speicher benötigen würde als eine Trillion der leistungsstärksten klassischen Supercomputer der Welt zusammen.

"Quantencomputing droht, die Grundlagen der heutigen Cybersicherheitsinfrastruktur zu demontieren", sagte Alan Guibord, CEO von Integrated Cyber Solutions. "Die Welt steht vor einer tickenden Uhr. Organisationen, die sich nicht anpassen, werden sich gefährlich exponiert sehen."

Integrated Cyber Solutions hat das Ausmaß und die Dringlichkeit dieses aufkommenden Risikos erkannt und positioniert sich so, dass es führend im Bereich der quantenresilienten Cybersicherheit wird - ein Markt, der sich in den nächsten Jahren zu einer globalen Multi-Milliarden-Dollar-Chance entwickeln wird.

Dies ist ein entscheidender Moment für die Cybersicherheitsbranche", so Guibord weiter. "Wir glauben, dass die Unternehmen, die jetzt handeln, die Zukunft gestalten werden, und Integrated Cyber Solutions ist entschlossen, in diesem entscheidenden Moment an vorderster Front zu stehen.

Weitere Ankündigungen im Zusammenhang mit der Quantum Cybersecurity Initiative werden in den kommenden Wochen erwartet.

Über Integrated Cyber Solutions

Integrated Cyber Solutions, Inc. ist ein globaler Managed Security Service Provider (MSSP), der sich auf einen menschenzentrierten Ansatz für die Cybersicherheit konzentriert. Das Unternehmen bedient kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne und bietet Schulungs- und Sensibilisierungsprogramme an, die Mitarbeiter in die Lage versetzen, die erste Verteidigungslinie zu sein, indem sie Verhaltensintelligenz mit fortschrittlicher Technologie kombinieren, um menschliche Schwachstellen zu beheben.

Mit seiner IC360-Plattform und einem Netzwerk globaler Partnerschaften verwandelt Integrated Cyber komplexe Sicherheitsdaten in klare, umsetzbare Erkenntnisse. Die Lösungen des Unternehmens integrieren KI-gesteuerte Bedrohungserkennung, verhaltensbasiertes Training und Echtzeit-Intelligenz und helfen Kunden, widerstandsfähige "menschliche Firewalls" aufzubauen und das Sicherheitsmanagement zu vereinfachen.

Mit expandierenden Aktivitäten im Nahen Osten, in Afrika und Südasien - einschließlich wichtiger Partnerschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien und Sri Lanka - passt Integrated Cyber seine Lösungen an unterschiedliche kulturelle und regulatorische Umgebungen an. Damit positioniert sich das Unternehmen als führender verhaltensorientierter Cybersicherheitsanbieter in Schwellenländern, der sich dafür einsetzt, Cybersicherheit einfach, menschenorientiert und effektiv zu gestalten.

Aussender: Integrated Cyber Solutions Inc.

