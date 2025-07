EUR/GBP schwächt sich im frühen europäischen Handel am Dienstag auf etwa 0,8575. Schwächer als erwartete deutsche Inflationsdaten belasten den Euro. Die vorläufigen Daten zur HICP-Inflation in der Eurozone und die Rede von BoE-Gouverneur Bailey werden später am Dienstag genau beobachtet. Das Währungspaar EUR/GBP zieht während der frühen europäischen ...

