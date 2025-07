ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wolters Kluwer vor Zahlen zum zweiten Quartal von 160 auf 148 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Adam Berlin kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzung für das Ergebnis je Aktie im kommenden Jahr um vier Prozent. Grund seien unter anderem Wechselkurseffekte. Auch fielen für den Informationsdienstleister nach Zukäufen höhere Finanzierungskosten an. Aktienkäufe drohten künftig geringer auszufallen./rob/bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 00:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000395903

© 2025 dpa-AFX-Analyser