01. Juli 2025



Gemeinsam für eine bessere Zukunft: Ipsen Pharma GmbH engagiert sich am Community Day 2025 für Menschen und Umwelt Mitarbeitende setzen sich für lokale Umweltprojekte und sozial benachteiligte Menschen ein

Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Verbänden und Organisationen, um die lokale Gemeinschaft zu stärken MÜNCHEN, 01. Juli 2025 - Am 26. Juni 2025 bekräftigte die Ipsen Pharma GmbH erneut ihr gesellschaftliches und ökologisches Engagement im Rahmen des internationalen Community Days. Der jährlich stattfindende Aktionstag ist Teil der unternehmensweiten Nachhaltigkeitsinitiative Generation Ipsen, die Mitarbeiter*innen weltweit dazu inspiriert, einen aktiven Beitrag zu einer gesünderen und gerechteren Welt zu leisten. "Mit Aktionen wie unserem Community Day möchten wir unseren Beitrag zur Gesellschaft vertiefen und uns für unsere Umwelt und für Menschen engagieren, die unsere Aufmerksamkeit besonders brauchen", sagte Dr. Gabriele Kothny, Geschäftsführerin der Ipsen Pharma GmbH. "Der Community Day ist eine wahre Bereicherung für jeden einzelnen von uns. Solche Tage und die Arbeit in den diversen Projekten bringen uns auf den Boden zurück, führen uns vor Augen, was all diese sozialen Einrichtungen Tag für Tag leisten. Und sie zeigen auch, dass jede helfende Hand einen Unterschied machen kann. Daher bin ich stolz auf die rege Beteiligung an unserem diesjährigen Aktionstag und den Beitrag unseres Teams, das sich gemeinsam für positive Veränderungen engagiert." Sechs Projekte, ein Ziel: Solidarität leben Im Rahmen des Community Days unterstützten die Mitarbeitenden von Ipsen eine Vielzahl von Einrichtungen, darunter: Villa K / Kinderhaus am See e.V. - Bau eines Outdoor-Backofens für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, der künftig als Ort der Gemeinschaft und Freude dienen soll.

Puerto / Condrobs e.V. - Renovierung der Aufenthaltsräume einer Wohngemeinschaft für unbegleitete minderjährige Geflüchtete - für mehr Wärme, Geborgenheit und Ankommen.

Vivo Forum / Stiftung Pfennigparade - Begleitung und Unterstützung von Menschen mit körperlicher Behinderung und Atemlähmung bei einem Ausflug - für Teilhabe, Freude und neue Perspektiven.

Tagesstätte Sonnenhaus / Diakonie München und Oberbayern e.V. - Neugestaltung der Räumlichkeiten für Erwachsene mit seelischen Belastungen - für mehr Farbe, Licht und Würde im Alltag.

Lebensplätze für Frauen / Diakonie München und Oberbayern e.V. - Verschönerung gemeinsamer Flächen in einem Wohnprojekt für ehemals wohnungslose Frauen - ein Ort des Neuanfangs und der Hoffnung.

- Verschönerung gemeinsamer Flächen in einem Wohnprojekt für ehemals wohnungslose Frauen - ein Ort des Neuanfangs und der Hoffnung. BUND Naturschutz in Bayern e.V. - Unterstützung bei Pflegearbeiten in drei ökologisch wertvollen Kiesweihern im Perlacher Forst - aktiver Artenschutz für Flora und Fauna in der Region. Ob beim Streichen, Gärtnern oder einfach beim Dasein und Zuhören - die Mitarbeitenden von Ipsen machten den Community Day 2025 zu einem Tag des gelebten Miteinanders und der sozialen Verantwortung - mit vielen bewegenden Eindrücken und dem festen Vorsatz, sich weiterhin für eine bessere Zukunft stark zu machen. Professionell unterstützt wurden wir bereits im dritten Jahr von Barbara Lenz, Initiatorin von Des mach ma ( www.des-mach-ma.de ) und Organisatorin individueller Social Days. Von der Projektsuche bis zur Vorbereitung der Teilnehmenden und der sozialen Projektpartner, ist sie dem Anspruch gerecht geworden, eine Begegnung auf Augenhöhe für den Tag zu schaffen, damit es für alle Beteiligten ein nachhaltiges Engagement mit bleibenden Eindrücken wird. Bild: Mitarbeitende von Ipsen Pharma GmbH beim Bau eines Outdoor-Backofens für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche während des Ipsen Community Days 2025, organisiert durch die Villa K. / Kinderhaus am See e.V. Über Generation Ipsen Generation Ipsen ist das Fundament und der Motor der globalen Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Sie steht für langfristiges Denken, verantwortungsvolles Handeln und die Überzeugung, dass wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftlicher Beitrag Hand in Hand gehen können - für heutige und kommende Generationen. Über die Ipsen Pharma GmbH Die Ipsen Pharma GmbH, Ländergesellschaft der Ipsen-Gruppe für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH), vertreibt in Deutschland seit über 40 Jahren verschiedene Präparate zur Therapie in den Bereichen Onkologie, Neurowissenschaften und seltene Erkrankungen, für die ein hoher, nicht gedeckter medizinischer Bedarf besteht. Die Standorte der DACH-Region befinden sich in München, Zug und Wien. Für die Ipsen Pharma GmbH waren 2024 rund 220 Mitarbeiter*innen tätig. Mehr Informationen unter www.ipsen.com/germany Pressekontakt: Doris MADLBERGER

Director Corporate Affairs DACH +49 174 7710 214

doris.madlberger@ipsen.com



