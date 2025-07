München (ots) -Richtig stark. Der ProSiebenSat.1-Superstreamer Joyn feiert das beste Quartal seiner Geschichte. Nutzung und Watchtime steigen deutlich. Die linearen Sender SAT.1, ProSieben und Kabel Eins wachsen im zweiten Quartal 2025 deutlich im Vergleich zum Vorjahr. Im Juni legen alle linearen Sender in ihren Senderzielgruppen und bei den 14-59-jährigen Zuschauern im Vergleich zum Vorjahr zu: SAT.1 (+1,8 Prozentpunkte), ProSieben (+1,2 Prozentpunkte), Kabel Eins (+0,7 Prozentpunkte), Sixx (+0,3 Prozentpunkte), SAT.1 GOLD (+0,6 Prozentpunkte), ProSieben MAXX (+0,3 Prozentpunkte), Kabel Eins Doku (+0,1 Prozentpunkte).Henrik Pabst, in der ProSiebenSat.1-Gruppe verantwortlich für alle Inhalte: "Das zweite Quartal 2025 bestätigt unsere Strategie. Für uns ist es ein gutes Signal, dass sowohl die Zahlen der Joyn-Nutzer:innen, die Joyn-Watchtime als auch die Marktanteile der linearen Sender im Vergleich zum Vorjahr deutlich zulegen. Insbesondere unsere Sportrechte haben für starkes Wachstum gesorgt. Für das zweite Halbjahr sind wir mit einer guten Mischung aus vertrauten Programmmarken und neuen Programmen sowohl für Joyn als auch für ProSieben, SAT.1 und Kabel Eins sehr gut aufgestellt."Joyn: 31 Prozent mehr Nutzer:innen im zweiten QuartalDer ProSiebenSat.1-Streamer Joyn feiert das beste Quartal aller Zeiten. Die Zahl der durchschnittlichen monatlichen Nutzer:innen wächst im Vergleich zum Vorjahresquartal um herausragende 31 Prozent, im Vergleich zum vorangegangenen Rekord-Quartal Q1 um starke 14 Prozent. Bei der Watchtime legt der Superstreamer deutlich zu und steigert sich im Vorjahresquartalsvergleich um 26 Prozent. Hauptreiber für die starke Nutzung von Joyn sind der Fußball-Sommer XXL mit der U21-Europameisterschaft und der FIFA Klub-Weltmeisterschaft, das Finale des ProSieben-Hits "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum", die SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis" und das Creator-Original "The Race".SAT.1: Fußball sorgt für HöhenflügeGroßartiger Live-Fußball treibt die SAT.1-Quoten zum Sommer-Hoch! Mit 16,6 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe (Z. 14-59 J.) feierte SAT.1 am 28. Juni den besten Tag seit 2012. Insgesamt lassen herausragende Zahlen für die U21-EM und die FIFA Klub-WM den Sender über den besten Monat seit Oktober 2024 und über ein Wachstum von 1,8 Prozentpunkten im Vergleich zum Juni 2024 jubeln: SAT.1 erreicht im Juni sehr gute 6,4 Prozent Marktanteil. Das zweite Quartal 2025 schließt SAT.1 mit guten 6,1 Prozent ab. Besonders erfolgreich: die Access Prime ab 17 Uhr mit "Notruf", "Lenßen übernimmt" und "Die Landarztpraxis". In dieser Zeitschiene ist das zweite Quartal 2025 das beste seit drei Jahren.ProSieben: Bestes Quartal seit 2023 (Q4)ProSieben beendet das zweite Quartal 2025 mit einem Marktanteil von 7,5 Prozent in seiner Senderzielgruppe (Z. 14-49 Jahre). Das bedeutet ein deutliches Plus von 0,6 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr und das beste Quartal seit Q4 2023. Im Juni wächst ProSieben um satte 2,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 7,4 Prozent. Das waren die Sender-Highlights im zweiten Quartal: ProSieben zelebriert die 20. Staffel "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" mit 23,4 Prozent Marktanteil. "Schlag den Star" sticht mit hervorragenden 22,3 Prozent (7. Juni) und der besten Quote seit 2022 heraus. "Joko & Klaas gegen ProSieben" rocken im April mit bis zu 19,0 Prozent Marktanteil. Heißer Sport: Die Eishockey-WM dreht im Mai auf mit Marktanteilen von bis zu 17,9 Prozent bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft.Kabel Eins wächst - mit Bestwerten am Vorabend und starker Prime Time"Achtung Kontrolle!" feiert am Vorabend mit 5,3 Prozent einen Jahres-Bestwert. "Mein Lokal, Dein Lokal" glänzt mit Top-Quoten bis zu 5,5 Prozent. Weiterer Garant für das Wachstum bei Kabel Eins: die Prime Time. Peter Giesel mit "Achtung Abzocke", das neue Doppel "Yes we camp!" und "Zwischen Meer und Maloche" sowie herausragende Spielfilme feiern Erfolge zur besten Sendezeit. "Rosins Restaurants" setzt sich an die Spitze der erfolgreichsten Kabel Eins-Formate auf Joyn.Basis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 01.07.2025 (vorläufig gewichtet); Joyn: internal Data (30.06.2025)Pressekontakt:Christoph KörferVice President Entertainment Content CommunicationsSeven.One Entertainment Groupphone: +49 (0) 175 1815275email: christoph.koerfer@seven.oneEva GradlCvD Communications Joynphone: +49 (0) 151 44165054email: eva.gradl@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6066838