Mellrichstadt - Ein 21-jähriger Deutscher hat am Dienstag in einer Firma in Mellrichstadt in Unterfranken vier Menschen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und dabei mindestens eine Person getötet. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Tatverdächtige festgenommen.



Eine Person erlag noch am Tatort ihren Verletzungen. Zudem gab es zwei Schwerverletzte. Ein Großaufgebot des Rettungsdienstes versorgte die Opfer. Der Vorfall ereignete sich in einem Firmengebäude.



Der festgenommene Mann befindet sich in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.





© 2025 dts Nachrichtenagentur