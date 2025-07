In einem Interview am Rande des Forums der Europäischen Zentralbank (EZB) für Zentralbankwesen in Sintra, Portugal, am Dienstag, sagte der EZB-Entscheidungsträger Pierre Wunsch zur Zinssatzprognose: "Wenn wir uns bewegen müssten, dann nach unten." EZB-Politiker Gediminas Šimkus bemerkte: "Ich weiß nicht, ob wir bis September alle Informationen haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...