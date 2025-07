AGFA HealthCare kann mit Stolz über einen epochalen Erfolg berichten: Das größte integrierte Gesundheitsnetzwerk Lateinamerikas - und das fünftgrößte weltweit - hat sich für die Enterprise Imaging Platform des Unternehmens entschieden.

MORTSEL, BELGIEN / ACCESS Newswire / 1. Juli 2025 / DASA (Diagnósticos da América S.A.) betreibt ein umfangreiches Krankenhausnetz in Brasilien und Argentinien, in dem mehr als 40 Marken von Gesundheitsdienstleistern vereint sind. Im Jahr 2024 kündigten DASA und Amil die Gründung eines Joint Ventures an, das 25 Krankenhäuser und über 4.400 Betten umfasst und DASA zur zweitgrößten Krankenhausgruppe in Brasilien macht. Mit 321 Niederlassungen in ganz Brasilien führt DASA mehr als 15,2 Millionen klinische Studien pro Jahr durch, betreut täglich 55.000 Patienten und verarbeitet monatlich rund 10 Millionen Tests - und festigt damit seine Führungsrolle als Gesundheitsversorger in der Region.

Nach einem eingehenden Evaluierungsverfahren entschied sich DASA für die Enterprise Imaging Platform von AGFA HealthCare. Zu den Schlüsselfaktoren im Entscheidungsprozess zählten Live-Vorführungen auf der HIMSS 2024 und der JPR 2024 sowie das von AGFAs örtlichem Partner Konimagem gestärkte Vertrauen. Ein entscheidender Moment waren Referenzbesuche bei Kunden in Chile, bei denen sich DASA von den greifbaren klinischen und betrieblichen Vorzügen der Enterprise Imaging Platform überzeugen konnte. Als langjähriger Nutzer von Picture Archiving Communications-Systemen und Radiologie-Informationssystemen wollte DASA sein IT-Ökosystem für die Bildgebung vereinheitlichen und fünf bestehende Systeme durch eine einzige, integrierte Plattform ersetzen.

Angesichts des Umfangs und der Komplexität des Projekts wurde die Einführung strategisch in Phasen unterteilt. Die erste dreiphasige Implementierung ist bereits im Gange; die Pläne für 2025 sehen eine potenzielle Ausweitung auf das gesamte DASA-Netzwerk vor, um bis zu 15 Millionen Studien pro Jahr zu unterstützen.

AGFA HealthCares Enterprise Imaging Platform der nächsten Generation wird die Art und Weise verändern, wie Kliniker Innovationen nutzen, und zugleich eine komfortablere und intuitivere Erfahrung im Bereich der gesamten Bildgebung ermöglichen. Mit fortschrittlichen Funktionen wie Pixel Streaming, Workflow Orchestration, Augmented Intelligence, Interoperabilität und Cloud-Bereitstellung profitieren Radiologen von echter Bildtreue, sofortiger Zusammenarbeit und intelligenteren Arbeitsabläufen. Mit der Einführung der Enterprise Imaging Platform von AGFA HealthCare positioniert sich DASA nun als Innovationsführer in Lateinamerika und forciert damit den Wandel hin zu einer modernen, vernetzten Versorgung.

Silvio Selvaggio, der bei AGFA HealthCare als Regional President für Lateinamerika verantwortlich zeichnet, erläutert:

"Unsere erneute Präsenz in Brasilien und unser guter Ruf im lateinamerikanischen Markt haben ein starkes Vertrauen in unsere Enterprise Imaging Platform geschaffen. Dieses Vertrauen basiert sowohl auf messbaren Kundenerfahrungen als auch auf unserer konsistenten Leistung, die wir selbst in hochkomplexen Umgebungen erbringen. Wir sind stolz darauf, derart fortschrittliche Imaging-IT-Lösungen in Brasilien anbieten zu können, und sind zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit mit DASA neue Maßstäbe im Enterprise Imaging in der Region setzen wird."

Konimagem, der strategische Partner von AGFA HealthCare in Brasilien, hat maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen. Seine profunden Kenntnisse des brasilianischen Gesundheitswesens, seine guten Beziehungen und sein aktiver Kontakt zu DASA waren hier entscheidend. Die Allianz zwischen AGFA HealthCare und Konimagem bleibt ein wichtiger Motor für das regionale Wachstum; dieser Erfolg zeugt von unserer gemeinsamen Vision und vom Geist der Zusammenarbeit.

Wir heißen DASA im TeamAGFA herzlich willkommen und freuen uns auf eine lange und fruchtbare Zusammenarbeit mit diesem angesehenen Marktführer im Gesundheitssektor.

