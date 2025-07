Stuttgart - In Stuttgart hat ein Polizeieinsatz in der Nacht zum Dienstag mit einem tödlichen Schusswaffengebrauch geendet. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.



Gegen 2:00 Uhr waren Einsatzkräfte demnach zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in eine Gaststätte in der Ostendstraße im Osten der Stadt gerufen worden. Ein 18-jähriger Algerier soll dabei einen 29-jährigen Landsmann mit einem scharfen Gegenstand schwer am Hals verletzt haben. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, der Tatverdächtige flüchtete zunächst.



Bei der Fahndung stellte ein Polizeibeamter den 18-Jährigen wenig später in einem Hinterhof. In der Folge schoss der Beamte auf den Mann - er traf ihn im Oberkörper. Der Algerier verstarb noch an der Einsatzstelle, die genauen Umstände werden nun untersucht. Die Ermittlungen zum polizeilichen Schusswaffengebrauch werden durch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg geführt.





