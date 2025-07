FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.07.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1065) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1310 (1320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1000 (970) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PAYPOINT PRICE TARGET TO 600 (520) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 205 (225) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PETERSHILL PARTNERS PRICE TARGET TO 265 (270) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 540 (520) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 90 (80) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 500 (480) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 390 (370) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1850 (1700) PENCE - 'HOLD' - RBC RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 155 (150) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 310 (306) PENCE - 'BUY'



