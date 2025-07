Berlin - Im Görlitzer Park in Berlin hat eine "Begehung" durch zwei AfD-Politiker am Dienstag zu einem großen Polizeieinsatz geführt.



Die beiden AfD-Abgeordnetenhausmitglieder Thorsten Weiß und Alexander Bertram hatten im Vorfeld angekündigt, sich bei dem Termin "aus erster Hand ein Bild sowohl von der Kriminalitätslage als auch vom Zustand der Natur und der Sauberkeit des Parks" machen zu wollen. Zudem wollten sie ein Positionspapier für den als Brennpunkt bekannten Park vorstellen.



Sie wurden letztendlich von einer Demonstration von Grünen und Linken gegen die AfD empfangen. Zahlreiche Teilnehmer forderten ein Verbot der Partei. Auch die CDU wurde in Redebeiträgen angegriffen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und begleitete die Politiker durch den Park, sie musste als Reaktion auf die Demo den örtlichen U-Bahnhof absperren.





