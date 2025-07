Der Streit zwischen Elon Musk und US-Präsident Donald Trump geht in die nächste Runde: Am Montag schoss der Tesla-CEO via X erneut gegen Trump, bezeichnete dessen Steuer- und Ausgabengesetz als "Schuldensklaverei". Die Reaktion des US-Präsidenten fällt deutlich aus - die Tesla-Aktie sackt vorbörslich ab.Elon Musk und Donald Trump liefern sich erneut einen öffentlichen Schlagabtausch. Auf X verurteilte Musk Trumps "Big Beautiful Bill" als "widerliche Abscheulichkeit". Das Billionen-schwere Steuer- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...