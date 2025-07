Vom belächelten Roadster-Projekt zur Mag-7-Börsenstar: Wie Tesla zur goldenen Aktie einer Generation wurde - und was aus einem 1000-Euro-Investment geworden wäre. Ziemlich genau vor 15 Jahren - nämlich am 29. Juni 2010 - ging ein seinerzeit noch unscheinbares Elektroauto-Start-up an die Nasdaq: mit einer simplen Vision, aber ohne nennenswerte Umsätze. Tesla, damals noch ein Exot unter Tech-Fans und Umweltromantikern, sammelte rund 226 Millionen Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...