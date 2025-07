Zürich - Die Notierungen am Schweizer Aktienmarkt geben am späten Dienstagvormittag überwiegend nach. Dabei war der Leitindex SMI zunächst dank teilweise freundlicher Vorgaben etwas fester in das zweite Semester gestartet. Stützend wirkte der Optimismus rund um die Zollverhandlungen zwischen den USA und seinen Partnern, heisst es im Handel. Nach wie vor hofften Marktteilnehmer, dass vor Ablauf der Frist am 9. Juli eine Einigung erzielt wird. Auch ...

