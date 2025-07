kundenservice@finanzen100.de

Die Schweizer Großbank will ab dem 1. Juli eigene Aktien im Wert von bis zu 2 Mrd. $ zurückkaufen. Insgesamt will die UBS im Rahmen des neuen Rückkaufprogramm in den nächsten zwei Jahren eigene Aktien im Umfang von bis zu 3,5 Mrd. $ erwerben, um sie zu entwerten. Im Mai 2025 hatten die Schweizer ihr vorheriges Rückkaufprogramm im Umfang von 2 Mrd. $ abgeschlossen. Die UBS-Aktionäre dürfen sich außerdem über eine um 10 % steigende Dividende für 2025 freuen. Wie hoch die Aktienrückkäufe und die Kapitalrückführung 2026 ausfallen werden, will die Bank bei der Vorlage der Finanzergebnissen für 2025 (voraussichtlich Ende Januar 2026) bekanntgeben.