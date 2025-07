DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Darmstädter Merck-Konzern hat die größte Übernahme in seinem Pharma-Geschäft seit fast 20 Jahren abgeschlossen. Der Kauf des US-Krebsspezialisten Springworks Therapeutics für umgerechnet rund 3 Milliarden Euro ist in trockenen Tüchern, wie das Dax -Unternehmen am Dienstag mitteilte. Mit der Übernahme will Merck ein Geschäft rund um die Behandlung von seltenen Tumoren aufbauen. Mit dem Vollzug der Transaktion endet auch die Börsennotierung des US-Unternehmens an der Nasdaq.

Merck-Chefin Belén Garijo bezeichnete den Springworks-Kauf als richtungsweisend - und fasst zugleich weitere Übernahmen in den Blick: "Gleichzeitig sind wir nach wie vor entschlossen, in unseren drei Unternehmensbereichen - allen voran Life Science - Gelegenheiten für passende Zukäufe auszuloten."

Die Übernahme von Springworks ist die größte in der Pharmasparte seit der Übernahme des Schweizer Konzerns Serono 2007 für 10,3 Milliarden Euro und soll den Umsatz von Merck unmittelbar steigern. Bis 2027 wird auch ein positiver Effekt auf das bereinigte Ergebnis je Aktie erwartet, wie der Konzern bekräftigte.

Die letzte große Übernahme hatte Merck 2019 mit dem US-Halbleiterzulieferer Versum Materials im Wert von rund 5,8 Milliarden Euro gestemmt. Größter Zukauf in der Unternehmensgeschichte war der US-Laborausrüster Sigma-Aldrich, den Merck 2015 für 13 Milliarden Euro übernahm./tav/als/jha/