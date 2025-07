NEW YORK (dpa-AFX) - Die Jagd nach Höchstständen hat am Dienstag an den US-Aktienmärkten eine Auszeit genommen. Die bewährten Kurstreiber - das Boomthema KI, die Beruhigung der Nahostkrise, Hoffnung im Zollstreit und verstärkte Hoffnungen auf US-Zinssenkungen - konnten die Anleger zum Start in den Juli nicht mehr zusätzlich locken.

Unter den Indizes, die zuletzt Rekordhöhen erreichten, ging es für den marktbreiten S&P 500 um 0,27 Prozent auf 6.188 Zähler bergab, während der Nasdaq 100 um 0,45 Prozent auf 22.577 Punkte fiel. Etwas besser entwickelte sich der Dow Jones Industrial, der noch fast 1.000 Punkte von einem Rekord entfernt bleibt. Er lag in den Anfangsminuten knapp mit 0,08 Prozent im Plus bei 44.128 Punkten.

Schlagzeilen machte erneut US-Präsident Donald Trump. Sein Streit mit dem Tesla -Chef Elon Musk hat sich zugespitzt und brachte die Aktien des Elektroautobauers an der Nasdaq-Börse wieder mächtig unter Druck. Beide wetterten über Nacht heftig gegeneinander./tih/jha/

