DJ S&P Global: Aktivität in US-Industrie zeigt im Juni Belebung

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Juni gegenüber dem Vormonat verstärkt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 52,9 von 52,0 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 52,0 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von ebenfalls 52,0 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Wir haben im Juni bei der US-Produktion eine willkommene Rückkehr zu Wachstum gesehen nach drei Monaten mit Rückgängen in Folge", sagte Chefökonom Chris Williamson. Ein Teil dieser Verbesserung sei jedoch auf Lageraufbau zurückzuführen, da sich die Hersteller und ihre Kunden im Handel gegen zollbedingte Preiserhöhungen und mögliche Schwierigkeiten absichern wollten, so der Ökonom weiter. Es sei wahrscheinlich, dass sich das Wachstum zu Beginn des zweiten Halbjahres verlangsame.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

July 01, 2025

