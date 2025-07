Futurasun lieferte 324 Module seiner "Silk Nova RED"-Reihe für das Projekt auf dem Schloss Blumenthal in den Freistaat. Nach Angaben des italienischen Herstellers ist es die bisher größte Photovoltaik-Anlage mit roten Modulen in Bayern. Auf dem denkmalgeschützten Schloss Blumenthal in Bayern ist eine Photovoltaik-Anlage mit ziegelroten Solarmodulen installiert worden. Die Anlage mit 120 Kilowatt Leistung sei die bislang größte ihrer Art im Freistaat, wie der italienische Modulhersteller Futurasun am Dienstag mitteilte. Sein Handelspartner Fega & Schmitt habe insgesamt 324 Solarmodule des Modells ...

