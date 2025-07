Frankfurt - Perpetual, die internationale Multi-Boutique-Plattform für Vermögensverwaltung, gibt die Ernennung von Kay Scherf zum Sales Director Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) bekannt. Scherf berichtet direkt an Anja Combrink-Birkholz, Country Head DACH, und ist für die Entwicklung der Vertriebsstrategie sowie die Betreuung von Kunden in der gesamten Region verantwortlich. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Asset-Management-Branche ...

