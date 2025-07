Zürich - Der Dollar hat sich am späten Dienstagnachmittag von seinen Tiefstwerten zu den wichtigsten europäischen Währungen etwas erholt. Fed-Chef Jerome Powell bestätigte derweil derweil an einem Notenbankertreffen, dass die US-Zentralbank «von Treffen zu Treffen» über mögliche Leitzinsänderungen entscheide. Zur Schweizer Währung notiert der Dollar am Nachmittag mit 0,7903 Franken wieder leicht über 79 Rappen, nachdem er am Mittag noch mit 0,7872 ...

