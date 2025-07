Der Juli ist da - und mit ihm auch ein neues "eMobility Update'! Wir schauen heute auf den Dacia Duster. Denn bei dem günstigen Kompakt-SUV gibt es Hoffnung auf einen Elektro-Ableger, der sich am Renault 4 orientieren könnte. Dazu und zur elektrischen Perspektive von Dacia mehr in den folgenden Minuten! Dacia will "zu gegebener Zeit" auch den beliebten Duster als reines Elektrofahrzeug anbieten. Das hat Markenchef Denis Le Vot jetzt gegenüber einer ...

