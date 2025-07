Lyten wird die alleinige Eigentümerschaft an Northvolt Dwa ESS, dem größten europäischen Fertigungsbetrieb für Energiespeichersysteme am Standort Danzig (Polen), übernehmen.

Lyten beabsichtigt die unverzügliche Wiederaufnahme der Produktion in Danzig, um den Verkauf von Batterie-Energiespeichersystemen (Battery Energy Storage Systems, BESS) fortzusetzen, und erweitert seine Produktpalette um das weltweit erste BESS, das aus Lithium-Schwefel-Batterien gespeist wird.

Dieser Schritt ergänzt die von Lyten bereits angekündigte Übernahme der Northvolt-Produktionsanlage für Lithium-Metall-Zellen im Silicon Valley zur Skalierung seiner Produktion von Lithium-Schwefel-Batterien.

Lyten, das Unternehmen für Superwerkstoff-Anwendungen und Weltmarktführer bei Lithium-Schwefel-Batterien, gab heue die Übernahme des Northvolt-Betriebs Dwa ESS in Danzig (Polen) bekannt, in dem auf 25.000 Quadratmetern (270.000 sq ft) Batterie-Energiespeichersysteme (Battery Energy Storage Systems, BESS) gefertigt werden und eine F&E-Abteilung beheimatet ist. Northvolt Dwa ESS ist die größte BESS-Produktionsanlage in Europa und gehörte zu Northvolt Systems. Zu den finanziellen Bedingungen der Übernahme machten beide Parteien bislang keine Angaben.

Aerial view of the 25,000-square meter battery energy storage systems manufacturing facility, in Gdansk, Poland, acquired by Lyten from Northvolt. The facility, previously known as Northvolt Dwa ESS, is Europe's largest energy storage systems manufacturing operation.

Die Übenahme von Northvolt beschleunigt die Ausweitung der Lithium-Schwefel-Batterie-Aktivitäten von Lyten nach Europe und verschafft Lyten die nötige Produktionskapazität, um die steigende Nachfrage auf dem BESS-Wachstumsmarkt zu decken. Lyten hat bereits gemeldet, dass seine Lithium-Schwefel-Batterien kommerziell ausgeliefert werden und in Drohnen zum Einsatz kommen, auf den Weg zur Internationalen Raumstation ISS gebracht werden und von dem Stellantis-Konzernunternehmen Chrysler für sein Elektrofahrzeug Halcyon Concept ausgewählt wurden.

Die Lithium-Schwefel-Batterien von Lyten weisen einzigartige Merkmale auf, durch die sie ideal dafür geeignet sind, die schnell wachsende Nachfrage für BESS-Anwendungen zu decken. Dies sind ihr größerer Betriebstemperaturbereich, insbesondere unter heißen Bedingungen, ihre verbesserte Sicherheit und die Tatsache, das sie sich aus kostengünstigen Materialien herstellen lassen, die überall in den USA und Europa in großen Megen verfügbar sind. Lithium-Schwefel-Batterien haben zudem eine hohe Energiedichte und sind extrem leicht.

"Die BESS-Fertigungsanlagen von Northvolt sind wirklich Anlagen von Weltrang und fügen sich nahtlos in unsere strategische Ausrichtung zu einem Zeitpunkt ein, an dem wir uns anschicken, ein spannendes neues Kapitel für unser Unternehmen zu schreiben. Wir planen, den Produktionsbetrieb in Polen umgehend wieder aufzunehmen und Bestellungen von Bestands- und Neukunden auszuführen", sagte Dan Cook, CEO und Mitgründer von Lyten. "Der Hafen von Danzig sowie die lokalen und staatlichen Amtsträger haben uns alle umfassend bei unserem Vorhaben unterstützt, Technologie aus dem Silicon Valley mit polnischen Ingenieur- und Betriebstechnik-Fachkräften zusammenzuführen, um die Energiespeichertechnologie der nächsten Generation an Kunden in aller Welt zu exportieren."

Die Anlage Dwa ESS ging 2023 in Betrieb. Sie beinhaltet die nötigen Ausrüstungen, um die Energiespeicher-Fertigungskapazität auf 6 GWh hochzufahren, und hat eine Grundfläche, die eine künftige Expansion auf 10 GWh und mehr erlaubt. Die Anlage wird mit erneuerbarer Energie versorgt und hat einen Auftragsbestand bis in das Jahr 2026 hinein.

"Die klare Botschaft der europäischen Kunden lautet, dass sie sich Energiespeichersysteme wünschen, die in Europa unter Einsatz lokaler Lieferketten und ohne geopolitische Risiken hergestellt werden. Danzig in Polen ist der perfekte Standort, um diese Bedürfnisse für Europa zu erfüllen", ergänzte Lars Herlitz, Chairman und Mitgründer von Lyten.

BESS ist das am schnellsten wachsende Segment des Batteriemarktes, denn diese Technologie ist entscheidend, um den Energiebedarf von KI-Rechenzentren zu decken, um die Stromnetze in Europa und Nordamerika resilienter zu machen und um den steigenden Energiebedarf auf Wachtumsmärkten zu decken. Im Dezember meldete Lyten eine Finanzierungs-Beteiligungszusage von 650 Millionen US-Dollar von der Export-Import-Bank der Vereinigten Staaten (EXIM) zur Ausweitung der Batteriefertigung sowie den Beginn der Auslieferung von BESS-Anlagen an Schwellenländer.

Robert Chryc-Gawrychowski, CEO von Northvolt Poland, erklärte: "Northvolt hat sich daran gemacht, führend in der nachhaltigen Entwicklung der europäischen Batterieindustrie zu werden. Lyten setzt diese Mission mit der BESS-Fertigung und der Einführung der Lithium-Schwefel-Technologie in Europa fort, bei der Mineralien wie Nickel, Kobalt, Mangan und Graphit durch lokal reichlich vorhandene Batteriematerialien ersetzt werden. Außerdem ist es wichtig und spannend, dass das Werk in Danzig, das für die Produktion von Energiespeichersystemen gebaut wurde, seinen Betrieb fortführt."

Aleksandra Dulkiewicz, Stadtpräsidentin von Danzig, erklärte dazu: "Die geplante Investition ist eine Bestätigung für die wachsende Wettbewerbsfähigkeit von Polen und insbesondere Danzig im globalen Wirtschaftsumfeld. Für Danzig stellen die Aktivitäten von Lyten eine Chance dar, auf dem Gebiet der Energiespeicherung zu kooperieren, Energie-Innovationszentren zu schaffen und bestehende F&E-Partnerschaften mit Universitäten vor Ort voranzubringen."

Ende 2024 gab Northvolt den beabsichtigten Verkauf seines Geschäftsbereichs Northvolt Systems als Teil seiner strategischen Überprüfungs- und Insolvenzverfahren bekannt. Scania, ein schwedischer Nutzfahrzeughersteller, kündigte den Erwerb des Industrie-Teilgeschäftsbereichs von Northvolt Systems im April 2025 an.

Lyten und Northvolt beabsichtigen den Abschluss der Transaktion im 3. Quartal 2025.

Über Lyten

Lyten, gegründet 2015, beschäftigt sich mit der Anwendung von Superwerkstoffen. Das Unternehmen hat Kapitalinvestitionen von mehr als 425 Millionen US-Dollar eingeworben und sich Finanzierungs-Beteiligungszusagen für 650 Millionen US-Dollar von der Export-Import-Bank der Vereinigten Staaten gesichert. Lyten hat eine proprietäre Werkstoffplattform mit der Bezeichnung Lyten 3D Graphene entwickelt, die das Unternehmen nutzt, um leistungsfähigere, kostengünstigere und dekarbonisierende Produkte wie z.B. seine Litgium-Schwefel-Batterie der nächsten Generation herzustellen. Die Unternehmenszentrale von Lyten befindet sich in San José (Kalifornien) und die Europazentrale in Luxemburg.

Das Unternehmen listet mehr als 520 erteilte oder angemeldete Patente auf und produziert derzeit im kalifornischen San José. Lyten meldete kürzlich die Übernahme der Batteriefertigungsanlage von Northvolt in San Leandro (Kalifornien) mit dem Zweck, die Produktion zügig auszuweiten, um dem Bedarf an Batterien aus amerikanischer Fertigung gerecht zu werden. Im Jahr 2024 gab Lyten seine Integration in das Chrysler-Elektrofahrzeug Halcyon Concept bekannt und berichtete über Pläne zur Integration der Lithium-Schwefel-Technologie in die unbemannten Luftfahrzeuge von AEVEX Aerospace sowie über die Auswahl der Lithium-Schwefel-Lösung von Lyten für eine gegen Ende des Jahres 2025 vorgesehene Demonstration in der Umlaufbahn an Bord der Internationalen Raumstation (ISS).

Lyten wurde vom Fachmagazin Fast Company zur Nr. 8 unter den innovativsten Energieunternehmen erklärt und vom TIME Magazine als eines der America's Top Green Technology Companies in 2024 sowie als eines der World's Top Green Technology Companies nominiert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

