PTA-Adhoc: FRENER & REIFER Holding AG: Einladung zur Gläubigerversammlung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

FRENER & REIFER Holding AG: Einladung zur Gläubigerversammlung

München, den 01.07.2025 (pta000/01.07.2025/17:30 UTC+2)

Der Vorstand der Frener & Reifer Holding AG gibt bekannt, dass er im Hinblick auf ihre im Oktober 2025 auslaufende Unternehmensanleihe der Gesellschaft (ISIN: DE000A2YN6Y5) eine Gläubigerversammlung für den 17. September 2025 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft mit dem Ziel der Änderung der Anleihebedingungen einberuft.

Weitere Informationen werden unter Einhaltung der gesetzlichen Termine fristgerecht im Bundesanzeiger und der Unternehmenswebsite veröffentlicht werden, insbesondere in Bezug auf die Tagesordnung der Gläubigerversammlung sowie den Veranstaltungsdetails (Ort, Uhrzeit).

Über die FRENER & REIFER Holding AG:

Die FRENER & REIFER Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf High-End Spezialfassadenbau. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter von qualitativ hochwertigen und technisch anspruchsvollen Metall-Glasfassaden und bietet von Entwicklung, Design, über Projektierung und Montage vor Ort alle Dienstleistungen zur Umsetzung exklusiver Gebäudehüllen an. In Zusammenarbeit mit namhaften Architekten wie Sir Norman Foster, Kenzo Tange und Daniel Libeskind konnten in der Vergangenheit exklusive und anspruchsvolle Projekte wie das Museum of Modern Art (Moma), das IOC-Hauptquartier und die Steve Jobs Arena gebaut werden.

Die Anleihe der FRENER & REIFER Holding AG (WKN: A2YN6Y; ISIN: DE000A2YN6Y5) notiert an der Münchener und Hamburger Wertpapierbörse.

Weitere Informationen finden Interessenten auch auf der Internetseite der FRENER & REIFER Holding AG unter www.frener-reifer.ag

