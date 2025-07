Auch die Frener & Reifer Holding AG will sich abermals eine Änderung der Anleihebedingungen genehmigen lassen: So hat der Vorstand der High-End-Fassadenbauspezialisten bereits in der Vorwoche darüber informiert, eine neuerliche Anleihegläubigerversammlung einzuberufen. Die AGV soll wieder in Form einer Präsenzveranstaltung am 17. September 2025 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfinden. ...

